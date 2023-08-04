В поисках курса

На Московской бирже курс доллара 4 августа поднялся до 95 рублей, а евро перешагнул отметку в 104 — такие показатели мы видим впервые с марта 2022-го. В целом же ослабление номинального курса рубля к доллару США в июле составило 18,6% относительно значений декабря 2021-го — тогда он был на уровне 73,65, этим летом — 90,47. Такую динамику для страны, подвергшейся столь масштабным ограничениям, следует признать умеренной.

Большего внимания заслуживает крайне высокая степень волатильности нацвалюты в последние полтора года, увеличивающая транзакционные издержки и курсовые риски ведения торговли.

Резкие колебания связаны с усилением роли торгового баланса в формировании курса, что, в свою очередь, было вызвано введением ограничений на движение капитала и временной отменой бюджетного правила.

Весной 2022-го высокие цены на основные экспортные товары и обвал импорта из-за логистических и санкционных ограничений привели к рекордному профициту торгового баланса, что вызвало значительное укрепление рубля. Последующее восстановление импорта и нормализация цен на сырьевых рынках кратно снизили профицит торгового баланса до $24,1 во II квартале 2023-го (с $95 млрд во II квартале 2022-го). В результате счет текущих операций с апреля по июнь 2023 года составил $5,4 млрд против $76,7 млрд годом ранее. А курс рубля снизился примерно в полтора раза с пиковых значений лета прошлого года.

Второстепенными причинами нынешнего ослабления рубля можно назвать повышение спроса на валюту со стороны населения в преддверии сезона отпусков и сохраняющийся отток иностранных денег за границу через переводы физических лиц.

Важный структурный фактор, который может в дальнейшем оказать значительное влияние на курс рубля, — изменение ограничений на движение капитала. Введение запретов (например, на вывоз валюты) было оправдано в период острой фазы кризиса для стабилизации рынка. Однако в долгосрочной перспективе ограничения на вывод капитала дополнительно снижают инвестиционную привлекательность России и повышают оценку рисков ведения бизнеса и торговли. В связи с этим необходимо выработать стратегию постепенного ослабления введенных запретов.

Тем не менее среднесрочная динамика курса рубля будет и далее определяться в первую очередь торговым балансом. Основные составляющие стоимостных объемов экспорта — мировые цены на сырье и уровень дисконтов для российских поставщиков, а в ближайшей перспективе еще и планируемое сокращение объемов добычи нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.

Статистика торговых партнеров свидетельствует о сохранении дисконтов на уровне порядка 10% на ряд российских товаров, ключевой из которых — нефть. Поэтому одно из перспективных направлений внешнеэкономической деятельности — выработка мер для постепенного сокращения скидки.

Что касается объемов импорта, в прошлом году в значительной степени они ограничивались нарушением привычной логистики и высокими транзакционными издержками. Сейчас влияние этих факторов уже не так значительно. Среднесрочная динамика импорта теперь зависит от рубля и внутреннего спроса.

По этой причине плавающий курс остается одним из основных механизмов адаптации экономики к изменению внешних условий. Наблюдаемая стабилизация внешней торговли на новых уровнях и завершение ее «поворота на восток» будут способствовать и закреплению рубля, вероятно, вблизи нынешних уровней (93 за доллар и 103 за евро). При этом поиск рынком нового равновесия может занять еще какое-то время.

Оптимален для экономики баланс между потребителями импорта, с одной стороны и экспортерами сырья и бюджетом — с другой. Укрепление нацвалюты снижает инфляционное давление и улучшает положение отечественных производителей, интенсивно использующих импортные комплектующие.

А ослабление рубля увеличивает сборы экспортных пошлин и снижает дефицит бюджета. При этом влияние курса на экспортеров промышленных товаров высокой степени переработки не столь однозначно.

После резкого снижения нацвалюты в 2014–2015 годах не было значительного расширения вывоза таких товаров, что может быть связано как с высокой долей импортной добавленной стоимости, так и с переориентацией на внутренний рынок из-за сокращения продаж за границу.

Безусловно, рубль — важный фактор для инфляции. Но долгосрочный разгон роста цен сам по себе провоцирует дальнейшее ослабление номинального курса. Поэтому прекращение нынешнего тренда на снижение нацвалюты зависит в том числе и от эффективности мер сдерживания роста цен со стороны Банка России. Сейчас дополнительное проинфляционное давление оказывают наращивание государственных расходов и рост зарплат темпами, превосходящими увеличение производительности труда (это вызвано дефицитом кадров в ряде отраслей).

Альтернативными вариантами к таргетированию инфляции выступают предложения по удержанию рубля или сглаживанию скорости его ослабления. Такие меры будут контрпродуктивны в условиях действующих санкций недружественных стран против Банка России (заморозки активов). Предыдущий период таргетирования курса закончился его резким снижением и всплеском инфляции. Сейчас целесообразно лишь временное продление мер по сглаживанию краткосрочных колебаний. Например, сохранение квот на объем вывода валюты, полученной от продажи российского бизнеса иностранными компаниями.



Автор — старший научный сотрудник ВАВТ

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