Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в водоеме в Приангарье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика в Иркутской области. Ребенок утонул во время купания.
Трагедия произошла 3 августа в Усть-Куте. По данным следствия, мальчик с другом прогуливались у водоема. Ребенка начало сносить течением, его друг позвал на помощь взрослых. Тем не менее спасти несовершеннолетнего не удалось, пишет ИА IrkutskMedia.
Тело погибшего было обнаружено 4 августа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура намерена дать оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности детей.
1 августа в Бурейском районе Амурской области утонул 17-летний подросток. Он отдыхал у реки с друзьями и решил искупаться.