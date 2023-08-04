Четыре человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области
В Волгоградской области в результате ДТП скончались четыре человека. Об этом 4 августа сообщило ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария произошла накануне в 23:30 на 157-м км трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский.
По предварительным данным, водитель Toyota Auris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Logan.
«В результате ДТП на месте скончались водитель и 44-пассажир Toyota, 30-летняя пассажирка автомобиля Renault. Водитель Renault скончался в больнице», — рассказало ведомство в Telegram.
Накануне сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане. По данным МВД, легковой автомобиль Dodge на скорости заехал под «КамАЗ».