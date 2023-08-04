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Число погибших в результате схода оползня в Грузии возросло до шести человек

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Фото: Сourtesy of Municipality of Oni City
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Тела еще четырех погибших нашли в грузинском регионе Рача под завалами после оползня. Число жертв стихии увеличилось до шести, сообщили в МВД Грузии в пятницу, 4 августа.

Тела двух погибших достали накануне, спустя несколько часов после оползня на горном курорте Шови в районе Рача, сообщает телеканал «360». Тела отправили на экспертизу. Пока неизвестно, являются ли они местными отдыхающими или иностранцами, сообщается на сайте kp.ru.

Представитель полиции заявил, что местонахождение 31 человека осталось неустановленным, их поиски продолжаются, передает RT. Из зоны бедствия вывезли около 200 жителей.

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Ранее, 3 августа, рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии сошел оползень, передает НСН. Отмечалось, что в результате в отеле оказались заблокированными 16 человек.

Объем оползня составил более 5 млн куб. м твердой массы. Он уничтожил коттеджи с отдыхающими вдоль русла реки, устояла только трехэтажная гостиница.

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