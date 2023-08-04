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В Кремле напомнили условия возобновления зерновой сделки

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Безопасность судоходства в Черном море в рамках зерновой сделки обеспечивалась без США. Об этом 4 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обещания Вашингтона в содействии экспорту российского зерна.

«Незамедлительно сделка будет возобновлена, как условия [российской стороны] выполнятся», — отметил он.

Песков добавил, что безопасность обеспечивалась без американцев.

«Она [безопасность] обеспечивалась в рамках зерновой сделки, без американцев», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что если американцы хотят возобновления сделки, то должны «поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки».

Ранее в пятницу он сказал журналистам, что Москва не верит заявлениям Вашингтона о готовности Белого дома содействовать российскому экспорту, если РФ вернется в зерновую сделку.

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Накануне, 3 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы продолжат содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если Москва вернется в зерновую сделку. Он напомнил, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов из России.

Также в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию в попытке сделать страны зависимыми с помощью предложения дешевого зерна.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим делегация с Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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