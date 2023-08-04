Девочка-подросток утонула во время купания в ЕАО
Полиция проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки в Еврейской автономной области. Потерпевшая утонула в водоеме.
Трагедия произошла в городе Облучье. По данным ИА EAOMedia, две подруги решили искупаться и начали тонуть. Очевидцам удалось вытащить девочек на берег. Одна из несовершеннолетних не выжила.
Сотрудники МЧС на месте происшествия не привлекались. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
В Красноярском крае мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет погибли во время катания на гидроцикле. Плавательное средство опрокинулось во время движения.