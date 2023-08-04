Песков отметил нераскрытый потенциал стран Африки

Африка — это один из наиболее развивающихся континентов, потенциал которого пока не раскрыт. На это обратил внимание официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 августа.

Он отметил, что некоторые страны относятся с раздражением к траектории развития отношений России с Африканским континентом.

«Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами. Это нормальный процесс, это конкуренция. Для того чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать, это большая ответственность и большой труд», — заметил он.

По словам Пескова, итоги состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка свидетельствуют, что Москва готова к этому труду. Он указал, что министр экономического развития и торговли Максим Решетников, в свою очередь, также докладывал о новом системном походе правительства в установлении широкомасштабных связей с Африкой.

Ранее, 2 августа, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что саммит Россия – Африка является одним из элементов построения многополярного мира.

До этого, 29 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.

В тот же день корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север – Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана.

Саммит Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.