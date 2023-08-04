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Боксер Петровский рассказал о подготовке к бою с Кевином Джонсоном

Боксер Петровский заявил, что готовится к победе над американцем Кевином Джонсоном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В преддверии боя с американским боксером Кевином Джонсоном россиянин Марк Петровский 4 августа рассказал «Известиям» о своей подготовке к поединку, оценил соперника, а также отметил, что готовится к победе.

По словам российского спортсмена, когда он узнал, кто будет соперником, то стал изучать бои американца. Джонсон — опытный боксер, отметил Петровский.

«Возрастной соперник, 43 года, но он берет опытом», — сказал спортсмен.

Боксер отметил, что готовится к поединку с американским бойцом. Петровский подчеркнул, что Джонсон не является его кумиром, но у американца в активе 20 нокаутов, к бою надо отнестись серьезней.

«Моя тактика, скорее всего, будет — скорость, темп», — предположил россиянин, добавив, что Джонсону выгодно затянуть бой.

Петровский также признался, что таких опытных спортсменов на ринге он не встречал, но готовится только к победе.

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В конце июля российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что исход между россиянином Марком Петровским и американцем Кевином Джонсоном не такой однозначный. Точно не будет «легкой прогулкой», скорее «боем для опыта».

Четыре боя состоятся 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным поединком вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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