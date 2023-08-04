Купальный сезон продлится до 15 сентября в Уссурийске

Купальный сезон стартовал в Уссурийске 1 августа. Официально он продлится до 15 сентября.

По данным ИА UssurMedia, сроки купального сезона указаны в постановлении администрации городского округа. При этом власти уточняют, что в Уссурийске отсутствуют пляжи, которые допущены к эксплуатации. Территории отдыха у воды не прошли техническое освидетельствование и не могут быть признаны безопасными.

Уссурийцам запрещено купаться в местах, где установлены аншлаги с предупреждениями. В частности, речь идет о Солдатском озере, береге реки Комаровка около парка отдыха и спорта «Радужный», а также на лотосовых озерах Борисовки и в Дубовом Ключе.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 13 человек госпитализированы после купания из-за ожогов медуз-крестовиков. Повышенная активность медуз связана с высокой температурой воздуха.