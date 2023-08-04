Большую часть тротуаров отремонтировали в Ижевске

В Ижевске в рамках программы «Пешеходный Ижевск» отремонтировали 37 тротуаров. В этом году должны привести в порядок 44 объекта. Таким образом, большая часть тротуаров уже готова.

Как сообщает ИА «Сусанин», качество ремонта проверяет рабочая комиссия. В составе которой — депутаты гордумы, сотрудники службы благоустройства, представители подрядчика, общественники. 10 из отремонтированных тротуаров ведут к школам, а 13 — к детсадам. В первую очередь приводят в порядок тротуары к социальным объектам, остановкам и большим жилым комплексам.

По словам члена общественной палаты Ижевска Анастасии Кармановой, качество работ удовлетворительное, хотелось бы, чтобы вместе с тротуарами благоустраивалась и прилегающая территория. Предложения переданы подрядчику.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе Ижевска ведется строительство новой ливневой канализации на улице Кирова. Подрядчиком выступает ООО «Стройсервис». Стоимость контракта с фирмой составила 84 млн рублей, 99% от суммы выделяются из федерального бюджета по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».