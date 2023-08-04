Курс доллара превысил 95 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара превысил 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 4 августа.

По состоянию на 12:23 мск стоимость американской валюты доходила до 95,15 рублей.

В то же время курс евро превзошел отметку в 104 рубля также впервые с 28 марта 2022 года. Его стоимость доходила до 104,0775 рубля.

В дальнейшем курс обеих валют опустился ниже 95 и 104 рублей соответственно.

Накануне аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил «Известиям», что доллар США может опуститься до 80–85 рублей в августе. По его словам, на это указывают основные макроэкономические факторы. Он обратил внимание на то, что наблюдается относительно низкая инфляция, рост цен на нефть, подъем ВВП, который опережает прогнозы.

При этом 2 августа опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что рубль слабеет после завершения июльского налогового периода, во время которого экспортеры активно продавали валюту для расчетов с бюджетом. До последней недели этого месяца российская нацвалюта лишилась поддержки со стороны экспортеров.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.