Усинск стал городом с самым высоким уровнем рождаемости в Коми

В Республике Коми самый высокий уровень рождаемости отмечен в Усинске, а также в Сысольском и Ижемском районах. Таковы данные республиканского минюста. В расчете на 1 тыс. жителей в 2022 году там родилось от 10 до 14 детей.

Как уточняет ИА «Комиинформ», в прошлом году в семьях Коми появилось 6,4 тыс. детей, 3,3 тыс. мальчиков и 3,1 тыс. девочек. Мальчиков чаще всего называли Артем, Максим, Александр, Матвей и Лев. А девочек — София, Ева, Ксения, Алиса и Мария. Среди редких мужских имен — Дамирослав, Добрыня, Евсей, Ждан и Митрофан, а среди женских — Белла, Веста, Грета, Луна и Евангелия.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что за полгода 2023 года рождаемость на Украине снизилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорят данные сервиса «Опендатабот», занимающегося агрегацией официальных данных в стране.