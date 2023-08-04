«Москвич» откроет дилерские центры в Новороссийске и еще в 15 городах России
Московский автозавод «Москвич» планирует до конца 2023 года открыть дилерские центры в прибрежном Новороссийске и еще в 15 российских городах. Об этом сообщает пресс-служба «Москвича» 4 августа.
Таким образом, авторизованные дилерские центры автозавода также появятся в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Петрозаводстве, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.
Кроме того, представители завода «Москвич» сообщили, что в Брянске и Грозном возобновляется прием заявок на получение статуса официального дилера, который продлится с 3 августа по 29 сентября.
Ранее, 3 августа, стало известно, до конца этого года в модельном ряду «Москвича» появится седан «Москвич 6». Производитель представил новую модель, оформленную в цветовой гамме такси.
«Москвич 6» — это перелицованная модель Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Ранее бывший гендиректор завода Дмитрий Пронин рассказал, что модель должна появиться в продаже в сентябре.