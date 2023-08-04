Курьера телефонных мошенников задержали в Забайкальском крае

Полиция задержала в Борзе 20-летнего жителя Читы, который выполнял курьерские услуги для телефонных мошенников. Подозреваемый забрал у пяти пенсионеров почти 2,5 млн рублей.

По данным ИА ChitaMedia, случаи мошенничества были зарегистрированы в Чите и Краснокаменске в течение июля. Злоумышленники звонили потерпевшим и заявляли, что их родственники якобы попали в ДТП. Пенсионеры соглашались отдать накопления через курьера, чтобы «уладить вопрос». Жертвами преступной схемы стали граждане в возрасте от 69 до 92 лет. Наиболее крупную сумму — 1,45 млн рублей — отдал 85-летний житель Читы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность курьера. 20-летнего парня задержали в Борзе, куда он приехал к очередному пострадавшему. Подозреваемый рассказал, что искал подработку в интернете. Ему предложили вакансию курьера. Полученные деньги парень переводил на счета, указанные куратором. Часть суммы он оставлял в качестве вознаграждения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Курьер помещен в изолятор временного содержания.

В Санкт-Петербурге мошенники связывались с пенсионером от имени полиции. Они убедили пожилого мужчину оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Ущерб составил около 8,5 млн рублей.