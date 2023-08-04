Картину с Василием Татищевым повесили на входе в мэрию Екатеринбурга
В Екатеринбурге на входе в городскую администрацию повесили картину с одним из отцов-основателей города Василием Татищевым. Она появилась там в рамках подготовки города к празднованию 300-летнего юбилея.
ИА «Ура.ру» пишет, что презентацию картины сделали закрытой. Вход в здание временно перекрыли, сотрудники до последнего не знали, что изображено на полотне.
Картина большого размера, написана маслом. Автор произведения пока неизвестен.
Ранее, 18 июля, сообщалось, что в Екатеринбурге к празднованию 300-летия города планируют обновить переход, который ведет к парку Маяковского. Переход будет отремонтирован, также в нем появится архитектурно-художественная подсветка.