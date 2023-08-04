Рост заболеваемости энтеровирусом зафиксирован в Хабаровском крае

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией фиксируется в Хабаровском крае. За минувшую неделю к медикам обратились 184 человека.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости выше многолетних значений на 16,4%. Об этом пишет ИА AmurMedia. Все заболевшие — дети. В основном случаи заболевания фиксируются в организованных коллективах. Наибольшее количество обращений приходится на детей в возрасте до шести лет.

Случаи энтеровируса выявлены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Хабаровском, Николаевском районах, а также районе имени П. Осипенко. Госпитализированы 19 человек, остальным помощь оказывается в амбулаторных условиях.

В конце июля в Удмуртии 23 человека заболели в детском лагере. У пострадавших выявили признаки острой кишечной инфекции.