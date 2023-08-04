В Госдуме назвали условие для возвращения Вашингтоном доверия Москвы

США уже неоднократно нарушали договоренности, связанные с Россией. Об этом 4 августа сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Так он отреагировал на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва не верит заявлениям Вашингтона о готовности содействовать российскому экспорту, если РФ вернется в зерновую сделку.

«США подорвали институт доверия. Мы видели, как Минские соглашения, которые должны были способствовать прекращению конфронтации, не привели ни к какому положительному эффекту, потому что те страны, которые подписали договор, просто отказались нести какую-либо ответственность», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Шеремет подчеркнул, что доверие можно легко подорвать, а вот восстановить его крайне сложно.

«Для восстановления доверия надо делать какие-то поступательные, эффективные шаги. Одним из таких шагов может стать прекращение финансирования националистического киевского режима, который угрожает не только Российской Федерации, но и ближайшим странам», — заключил он.

2 августа президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к зерновой сделке, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за невыполнение российской части сделки на Вашингтон.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что возвращение Москвы в сделку возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.