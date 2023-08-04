Женщина получила травмы при наезде поезда в Забайкалье

Полиция проводит проверку по факту наезда грузового поезда на женщину в Забайкальском крае. Потерпевшая получила травмы головы.

Инцидент произошел в поселке Новокручининском Читинского района. Местная жительница решила сократить путь и попыталась пролезть под стоящим грузовым поездом. В этот момент состав тронулся. При наезда женщина получила различные повреждения, в том числе травму головы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Пострадавшая была госпитализирована. Проверку по факту инцидента проводят сотрудники регионального линейного управления МВД на транспорте.

В конце июля мужчина попал под движущийся состав на станции Океанской в Приморском крае. От полученных травм потерпевший погиб на месте.