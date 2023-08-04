Крупный пожар произошел на складах в Подмосковье

Крупное возгорание произошло на складах с пластиком и резиной в городе Яхрома рядом с подмосковным Дмитровом. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

По данным ведомства, примерно в 11:15 загорелось складское помещение, расположенное у дома 1 по Шлюзовому переулку.

«Горят два склада с пластиком и резиной. Возгорание произошло внутри одного из складов», — сообщили в министерстве.

На месте происшествия наблюдается плотное задымление. Работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, 3 июля, пожар произошел на складе с краской в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. По словам свидетелей, возгорание произошло в микрорайоне «Сходня». Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.