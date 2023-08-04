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Дело в отношении подростка возбудили после гибели ребенка в ДТП под Томском

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В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего водителя мопеда, который насмерть сбил 13-летнего мальчика. Об этом региональное УМВД России сообщает в пятницу, 4 августа.

«В отношении 16-летнего водителя мопеда следователем ОМВД России по Шегарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА «Томск», речь идет о статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе облпрокуратуры информагентству объяснили, что максимальный срок, назначенный несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет, не может превышать 10 лет, а минимальный срок сокращается вдвое.

Трагедия произошла 15 июня на улице Советской в селе Монастырка Шегарского района. 16-летний подросток за рулем мопеда Ventro Riva II наехал на 13-летнего мальчика, у которого на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. От полученных травм пешеход скончался.

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