Жительница Хабаровска лишилась 5 млн рублей из-за мошенников

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 55-летней жительницы Хабаровска. Женщина лишилась около 5 млн рублей.

По словам потерпевшей, она увидела предложение дополнительного заработка на одном из сайтов. Хабаровчанка связалась с администратором, который ей предложил получить доход при торговле на бирже. От женщины требовалось открыть инвестиционный счет и пополнить его. За месяц потерпевшая перевела порядка 5 млн рублей. Когда женщина решила вывести средства, счет оказался заблокирован. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Санкт-Петербурге мошенникам удалось получить 8,5 млн рублей от пенсионера. Мужчина согласился оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.