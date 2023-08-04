Режим ЧС ввели из-за подтоплений в Дальнереченске

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Дальнереченске (Приморский край). В муниципалитете нарушено транспортное сообщение из-за подтоплений.

В ночь на 4 августа в Приморье наблюдались сильные осадки. На трассе Дальнереченск – Ариадное и в селе Зимники нет проезда из-за воды. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Кроме того, в Лесозаводском городском округе произошло обрушение моста в селе Иннокентьевка. Инцидент произошел, когда на переправу заехал легковой автомобиль, машина упала вместе с пролетом моста. Водителю и пассажиру удалось самостоятельно выбраться из салона. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Штормовое предупреждение действует в Приморском крае до 4 августа Синоптики прогнозировали, что суммарное количество осадков за три дня может достигнуть 100 мм.