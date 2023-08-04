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В ГД призвали Киев не тешить себя надеждами из-за обещанных США гарантий безопасности

Депутат Белик: гарантии безопасности Украине — иллюзия поддержки США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Киеву не стоит слишком тешить себя надеждами относительно гарантий безопасности, о которых говорит Госдепартамент США. Об этом 4 августа «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев и Вашингтон начали переговоры по предоставлению гарантий безопасности.

Белик напомнил, что по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО страны G7 выпустили «Совместное заявление о поддержке Украины», но сроки вступления страны в альянс, к неудовольствию Киева, так и остались неопределенными.

«Что же касается долгосрочных гарантий, о которых говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, то это некие обещания, которые Вашингтону удобно предоставить Киеву как временный вариант до вступления страны в НАТО. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное», — сказал он.

По мнению парламентария, гарантии безопасности — это способ заверить Украину в том, что США рядом, обходя конкретный вопрос вступления Киева в альянс.

«Украина зависима от США, но эти гарантии создают иллюзию того, что заокеанские хозяева непременно вмешаются в случае краха Украины. Однако Вашингтон будет регулировать свое вмешательство и поступать так, как ему удобно, а путь Киева «к его евро-атлантическим устремлениям» рискует быть очень долгим», — заключил Белик.

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31 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в формате видеоконференции. Американскую делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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