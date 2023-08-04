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В отношении жителя Тувы возбуждено дело об убийстве новорожденного ребенка

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Фото: Управление СК РФ по Республике Тыва
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту убийства жителем Тувы новорожденного сына. Об этом 4 августа говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в квартире дома по улице Иркутской в Кызыле между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора. В ходе нее он схватил ребенка и бросил на пол. Женщина успела подхватить младенца, но мужчина вырвал его из рук матери и снова бросил на пол.

Младенец умер в больнице утром 3 августа, об инциденте медики сообщили в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), уточняет «Газета.Ru».

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«В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

В мае в Саратовской области женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно за убийство новорожденного. Трагедия произошла 28 ноября прошлого года в Калининске.

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