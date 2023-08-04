СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Ряжске
В городе Ряжск (Рязанская область) в результате пожара в частном доме погибли мужчина и женщина. Организована проверка, сообщает региональное СУ СК России.
Пожар произошел в ночь на 4 августа на улице Набережной. В ходе тушения дома были обнаружены тела двух человек. Их личности уже установлены — это 60-летний хозяин дома и его 44-летняя сожительница, пишет 62INFO.ru.
По факту гибели людей СК начал доследственную проверку. Решается вопрос о назначении экспертиз, выясняются обстоятельства возгорания.
Как уточняет РИА «7 новостей», информация о пожаре поступила спасателям в 0:53. В тушении были задействованы 15 человек, привлекались шесть специализированных расчетов.
В ночь на 3 августа пожар случился в доме в якутском селе Олекминское. Погибли две женщины, серьезно пострадал мужчина.