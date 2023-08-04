В Сочи усилены меры безопасности морского порта

Решение об усилении периметра безопасности морского порта приняли власти Сочи. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«В ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры Сочи», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, совершенствование мер защиты проходит с учетом опыта других черноморских портов.

Мэр рассказал, что на учете в Сочи стоит более 2,5 тыс. маломерных судов, востребованных в летний период для прогулок и экскурсий. На пляжной полосе курорта контроль осуществляется за счет интеллектуальных камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город». В целом в городе работает около 3 тыс. камер. Их число планируется увеличить.

В настоящее время на отдыхе в Сочи единовременно находится свыше 200 тыс. туристов, добавил Копайгородский.

В ночь на 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске. Корабли Вооруженных сил РФ зафиксировали приближение двух безэкипажных украинских катеров и открыли по ним огонь.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что разрушения в результате происшествия отсутствуют. Пострадавших нет.

К настоящему моменту в порту Новороссийска сняли запрет на движение судов, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отводит загруженный танкер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.