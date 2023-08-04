В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после попытки атаки ВСУ
В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отводит загруженный танкер. Об этом сообщили в компании 4 августа.
«В 10:39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск», — уточнили в КТК.
КТК отводит танкер от ВПУ-3 (выносного причального устройства) и ставит под загрузку следующий танкер. На ВПУ-2 продолжается погрузка другого танкера, заключили в компании.
Утром в пятницу генеральный директор КТК Николай Горбань сообщил «Известиям», что отгрузка нефти на танкеры в Новороссийске после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базу Военно-морского флота (ВМФ) РФ проходит в штатном режиме. Повреждений инфраструктуры КТК нет.
В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске. Корабли ВС России зафиксировали приближение двух безэкипажных украинских катеров и открыли по ним огонь.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что разрушения в результате происшествия отсутствуют. Пострадавших нет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.