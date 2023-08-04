Свыше 200 тыс. т зерновых намолотили в Орловской области

Аграрии Орловской области намолотили свыше 200 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Активные работы стартовали более чем в половине районов региона.

По словам губернатора Андрея Клычкова, озимые и яровые зерновые культуры собрали на площади свыше 30 тыс. га. Урожайность составляет 56 ц с гектара, что значительно превышает показатели 2022 года. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Урожайность рапса достигла 36,3 ц с гектара. Уборка картофеля прошла на площади 65 га, с одного гектара удается собрать 332 ц.

В Удмуртии уборка зерновых стартовала в 14 районах. По данным на 2 августа, урожай собрали на 4,5% полей.