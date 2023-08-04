Опубликовано совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине

На сайте Кремля 4 августа опубликовано совместное заявление президента РФ Владимира Путина и лидеров миссии Африки по Украине.

В документе главы государств отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на их первой встрече 17 июня предложениям относительно гуманитарных вопросов. Речь идет, в частности, о вопросах по правам детей в зонах боевых действий, а также обменов пленными между Россией и Украиной. Лидеры согласились, что гуманитарные усилия принесут дальнейшие результаты.

В заявлении содержится призыв к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию зерновой сделки.

Также лидеры призвали ООН принять меры для разблокировки 200 тыс. т российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для их дальнейшей немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны.

«Лидеры договорились продолжить диалог по африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру», — говорится в документе.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль вслед за Южно-Африканской Республикой (ЮАР) 4 августа опубликует текст совместного заявления Путина и лидеров стран африканской миссии по Украине.

В тот же день администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы был опубликован текст совместного заявления, в котором говорится, что Путин и лидеры стран Африки договорились о продолжении диалога по мирной инициативе по Украине. Главы государств признали прогресс по предложениям по гуманитарным вопросам, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года.

На саммите Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования, отмечая, что подход лидеров африканских стран перекликается с положениями мирного плана, который представил Китай еще в феврале текущего года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.