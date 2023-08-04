В России займутся развитием программы льготного автокредитования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился проработать предложения по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования. Об этом 4 августа сообщается на сайте правительства России.



Так, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 1 октября проработать соответствующие инициативы. Ведомства оценят возможность распространения требований к локализации производства автотранспортных средств, используемых для государственных и муниципальных нужд на основании заключенных договоров аренды.



Поручение дано по итогам встречи председателя правительства с членами Совета Федерации в июле.

В марте Минпромторг заявил, что программа льготного автокредитования доступна только для работников сфер образования и медицины, участников спецоперации и членов их семей. В ведомстве уточнили, что под условия подпадают автомобили российского производства стоимостью до 2 млн рублей.

Программа льготного автокредитования была продлена в ноябре 2022 года. В Минпромторге сообщили, что на начало ноября по программе приобрели более 34 тыс. автомобилей.