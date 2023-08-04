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Глав предприятий заподозрили в краже 448 тыс. т песка в Нижнем Новгороде

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Фото: Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу
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В Нижнем Новгороде транспортные полицейские задержали двух руководителей предприятия водного транспорта, подозреваемых следствием в краже 448 тыс. т песка Об этом сообщила 4 августа пресс-служба управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Правоохранители в речном порту Нижнего Новгорода задержали замруководителя организации водного транспорта и главу структурного подразделения организации.

«Предварительно установлено, что в период с мая 2021 года по ноябрь 2022 года злоумышленники совершили хищение полезного ископаемого — речного песка, добытого в ходе проведения дноуглубительных работ в акватории рек Ока и Волга», — отметили в полиции.

Почти полмиллиона тонн были незаконно проданы нескольким предпринимателям из числа знакомых подозреваемых под видом донного грунта без проведения специальных экспертиз.

Государству был нанесен ущерб более 65 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Оба фигуранта арестованы.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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В апреле в Московской области подсчитали ущерб, причиненный незаконной добычей песка в Клину на карьере около деревни Горицы. Сумма превысила 60 млн рублей. Всего были обнаружены три карьерные выемки общей площадью более 55 тыс. кв. м.

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