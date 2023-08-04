Антибиотик обнаружили в сыром молоке в Амурской области

Антибиотик пирлимицин обнаружили в молоке в одном из фермерских хозяйств Амурской области. Фермеру предписано устранить все нарушения.

Плановую выездную проверку проводили сотрудники Россельхознадзора. Согласно лабораторным исследованиям, антибиотик содержался в сыром молоке. К моменту проверки было реализовано 200 л продукции, уточняет Амурская служба новостей.

Кроме того, в рамках проверки в фермерском хозяйстве обнаружены нарушения правил по содержанию крупного рогатого скота. В частности, не оборудовано помещение для изолированного хранения молока. Кормушки и поилки для животных отсутствуют.

Инспектор составил протокол и выдал предписание об устранении нарушений.

В начале июля Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве молочной продукции и ее маркировке в ряде регионов России В частности, в Свердловской области один из изготовителей не указывал производственные объекты, выпускающие масло. Кроме того, столичный производитель нарушал температурный режим и технологические операции в производстве масла.