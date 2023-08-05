Врач назвал наиболее нуждающиеся в защите от COVID-19 группы людей

Был период, когда COVID-19 представлял опасность для широкого круга людей, однако сейчас необходимо сфокусироваться на защите уязвимых групп пациентов. В первую очередь это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, рассказал «Известиям» 5 августа врач-ревматолог, заведующий ревматологическим отделением Университетской клинической больницы № 3 Сеченовского университета Павел Новиков.

В конце июля Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан, аргументировав это формированием высокого уровня коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации в России.

«Да, действительно, сегодня вирус представляет опасность именно для определенной группы пациентов, и на этом нужно делать акцент. <…> СOVID-19 всё еще существует, им заболевают тысячи людей, сотни пациентов ежедневно госпитализируются и, к сожалению, десятки продолжают погибать. Сегодня это в первую очередь наиболее уязвимые — те, кто имеет тяжелые хронические болезни, те, у кого плохо работает иммунная система, в том числе из-за проведения иммуносупрессивного лечения. Именно у них риск тяжелого течения ковид-инфекции остается высоким», — заявил Новиков.

В частности, по его словам, наиболее тяжело болеют COVID-19 пациенты с онкологическими, гематологическими заболеваниями, особенно те, которые получают химиотерапию. Это также пациенты с ревматическими заболеваниями, получающие серьезное лечение, — высокие дозы глюкокортикоидных гормонов, иммуносупрессивных препаратов.

Также речь идет о пациентах с тяжелой хронической болезнью почек на гемодиализе, с трансплантированными органами, которые также получают иммуносупрессивную терапию, и более широкая группе пациентов — с сахарным диабетом, особенно с декомпенсированным, с тяжелыми бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«У многих из них может плохо работать вакцина, то есть им нужен другой метод защиты — пассивная иммунизация, в том числе из-за того, что активная иммунизация вакциной не сработает, потому что есть иммунодефицит», — подчеркнул Новиков.

По его словам, касаемо вакцинации, надо ориентироваться на национальные рекомендации. По пассивной иммунизации сформулирована четкая позиция: уязвимым пациентам необходимо каждые полгода проходить пассивную иммунизацию моноклональными антителами для снижения риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

«Это четко зафиксировано во временных методических рекомендациях. Некоторые уязвимые группы пациентов — те, у кого плохо формируется поствакцинальный иммунитет, — до сих пор нуждаются в пассивной иммунизации. Ведь при ней, в отличие от активной, в организм вводятся уже готовые антитела, и защита обеспечивается сразу, а не в течение нескольких недель, как при вакцинации», — подытожил врач.

Главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто 7 июля в интервью «Известиям» предложил взять паузу в вакцинации от ковида.

14 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что пандемия коронавируса принесла миру глобальный ущерб, который рассчитать в экономическом плане очень сложно.

5 мая глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

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