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В «Росатоме» назвали сроки новой встречи с главой МАГАТЭ

«Росатом»: новая встреча с главой МАГАТЭ Гросси по ЗАЭС состоится не позднее сентября
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь встретиться с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и обсудить тему Запорожской АЭС. Об этом он рассказал 4 августа в эфире «Россия 24».

«Думаю, что у нас будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы», — сказал он.

По словам Лихачева, российская сторона настроена на сотрудничество с агентством. Он указал на большую роль Гросси и состава персонала инспекторов в непредвзятом подходе в рамках мандата.

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Накануне на Запорожской атомной электростанции прошла очередная ротация наблюдательной миссии МАГАТЭ. В миссию вошли четыре инспектора, которые оценивают безопасность станции. Их ознакомил с состоянием ЗАЭС ее директор Юрий Черничук.

В конце июля Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме.

Ранее в ходе обхода 23 июля команда МАГАТЭ обнаружила несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта. Эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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