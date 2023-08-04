Младенец погиб и пять человек пострадали в ДТП на Алтае

Трехмесячный ребенок погиб и пять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в автомобильной аварии в Алтайском крае. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщила пресс-служба станции скорой помощи региона.

ДТП произошло в Бийском районе на 41-м км автодороги К-11 Бийск – Карабинка – Республика Алтай.

«После оказания помощи пять человек доставлены в больницу с множественными травмами в состоянии различной степени тяжести. В числе пострадавших в автокатастрофе — годовалый ребенок и девочка десяти лет. Двухмесячная девочка от полученных травм скончалась до приезда «скорой», — сообщил главный врач службы скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Среди взрослых пострадали женщина и мужчина, а также водитель автомобиля.

По данным полиции, водитель не справился с управлением и допустил съезд на обочину, в результате чего машина опрокинулась. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее в этот день один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения грузовика с двумя машинами на Новорижском шоссе в Красногорске. Пострадавшего госпитализировали. На место прибыли экстренные службы.