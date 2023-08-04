Мошенники обманули петербургского пенсионера на 8,5 млн рублей

Пенсионера из Санкт-Петербурга мошенники обманули на 8,5 млн рублей, сообщил 4 августе «Известиям» источник.

По его словам, потерпевший обратился с заявлением накануне, 3 августа, вечером. По словам мужчины, с 26 июля по 1 августа ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции.

Злоумышленник рассказал пенсионеру, что на его имя кто-то оформил кредит и убедил собеседника оформить кредит на себя и перевести деньги на «безопасный» счет.

Материальный ущерб пенсионер оценил в 8,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Также 3 августа Самаре возбудили уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении мужчины 1986 года рождения. Инженер лишился 4,5 млн рублей.