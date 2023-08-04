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В МИД РФ заявили о рекордном экспорте Армении в РФ за пять месяцев 2023 года

МИД РФ: экспорт Армении в РФ вырос в 3,3 раза за первые пять месяцев 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В период с января по май 2023 года экспорт Армении в Россию вырос в 3,3 раза, заявил в пятницу, 4 августа, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Он отметил, что в 2022 году товарооборот России и Армении «побил все рекорды» и вышел на отметку в $5 млрд. Кроме того, с января по май текущего года товарооборот между двумя странами вырос до $2,3 млрд, что на 86% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, уточнил директор четвертого департамента стран СНГ.

«При этом рекордно — в 3,3 раза — вырос экспорт Армении в Россию, что позволяет говорить о приоритетности российского рынка для армянских производителей», — заявил Гончар в интервью ТАСС.

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12 июля министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что товарооборот между Россией и Арменией может вырасти до 60% по итогам 2023 года. Он подчеркнул, что РФ является «торговым партнером номер один» для Армении.

7 июня премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с армянским коллегой Николом Пашиняном сообщил, что в январе–апреле взаимный товарооборот России и Армении вырос на 96%. Он уточнил, что сам товарооборот при этом оценивается примерно в 140 млрд рублей, или 660 млрд армянских драм.

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