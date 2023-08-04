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Два человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области
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Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
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Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
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Российский военный рассказал об использовании кассетных боеприпасов ВСУ
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ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
Мир
МИД РФ уличил Запад в шантаже с целью настроить Армению против РФ
Армия
ВС РФ выявили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром
Общество
В Новороссийске заявили об отсутствии пострадавших после атаки ВСУ
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Запуск к МКС корабля Crew Dragon перенесли на 25 августа
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Расчет ЗРК «Тор-М1» ЦВО прикрыл штурмовиков на краснолиманском направлении
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Армия
Гагин сообщил об инициативе ВС РФ в боях на артемовском направлении
Мир
Мятежники Нигера отменили введенный в стране комендантский час

Видео. Финал конкурса «Нашествие: Молодые ветра» пройдет 5 августа

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