NHK сообщил об обысках в офисе замглавы МИД Японии по делу о взятках

Сотрудники токийской прокуратуры проводят обыски в офисе депутата правящей в Японии Либерально-демократической партии Масатоси Акимото, занимающего пост парламентского заместителя главы МИД, по делу о предполагаемых многомиллионных взятках за лоббирование интересов ветроэнергетической компании Japan Wind Development. Об этом 4 августа сообщил телеканал NHK.

Общая сумма полученных взяток, по предварительным данным, составляет несколько десятков миллионов иен. По данным источников газеты The Asahi Shimbun, речь идет о примерно 30 млн иен (около $201 тыс.), которые замглавы японского внешнеполитического ведомства, предположительно, получил от токийской компании Japan Wind Development в виде финансирования в период с 2021 года по настоящее время.

«Ожидается, что департамент специальных расследований приступит к выяснению действительности с непрозрачным потоком средств», — говорится в материале NHK.

Сам Акимото на данный момент никак не прокомментировал журналистам данную информацию. В Japan Wind Development отвергли эти обвинения и отметили, что у них есть «объективные доказательства» того, что компания не давала взятки депутатам или каким-либо госслужащим.

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