Родителей потерявшихся весной в Кузбассе девочек будут судить

Двух жителей Яшкинского района Кемеровской области будут судить за пренебрежение родительскими обязанностями, жестокое обращение с детьми и оставление в опасности. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Согласно имеющейся информации, 18 мая две дочки этой пары — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова — пропали с игровой площадки. Девочек нашли живыми спустя два дня. Все это время сестры провели в безлюдной местности, на холоде и без еды. Родители, в свою очередь, не предприняли никаких мер для их поиска и возвращения домой.

Позже следователи выяснили, что семья жила в антисанитарных условиях, дети не получали полноценного питания и часто оставались без присмотра. Кроме того, взрослые систематически злоупотребляли спиртным и скандалили в присутствии дочерей. Свою ответственность обвиняемые признали.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд. В настоящий момент Ирина и Алена находятся под опекой родственников.