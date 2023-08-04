Два грузовых автомобиля столкнулись в районе Царицыно на юге Москвы. Об этом 4 августа сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Бакинской улице (в районе д. 27) произошло столкновение двух грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего.

В дептрансе призвали автомобилистов выбирать альтернативные пути объезда, поскольку движение в сторону центра Москвы на данном участке дороги затруднено.

Ранее в этот день один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения грузовика с двумя машинами на Новорижском шоссе в Красногорске. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. По предварительной информации, авария произошла на 31-м километре автодороги М-9 «Балтия».