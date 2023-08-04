Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии
Армия
Российские танки нанесли удар по складу ВСУ
Армия
«Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Град» на купянском направлении
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Палестинского министра уличили в поджоге имущества евреев
Мир
КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Мир
Спецслужбы выявили военкомов ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Армия
Для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Антонов заявил о попытках США занизить значимость саммита Россия – Африка
Происшествия
Автомобиль упал в воду в результате обрушения моста в Приморском крае
Сюжет:

По решению суда Трампа отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом 3 августа сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что суд обязал Трампа явиться по вызову в суд, также он не должен быть вовлечен ни в какие правонарушения. При невыполнении этих условий правоохранительным органам могут выдать ордер на арест.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

Ранее в этот день Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия. В суде он не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия.

Телеканал CNN сообщил, что следующее слушание по делу Трампа о штурме конгресса США пройдет 28 августа.

Экс-президент 2 августа заявил, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

1 августа специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес бывшего президента США. Обвинение выразило желание провести ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против Трампа, подчеркнул Смит.

Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023