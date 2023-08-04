По решению суда Трампа отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом 3 августа сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что суд обязал Трампа явиться по вызову в суд, также он не должен быть вовлечен ни в какие правонарушения. При невыполнении этих условий правоохранительным органам могут выдать ордер на арест.

Ранее в этот день Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия. В суде он не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия.

Телеканал CNN сообщил, что следующее слушание по делу Трампа о штурме конгресса США пройдет 28 августа.

Экс-президент 2 августа заявил, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

1 августа специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес бывшего президента США. Обвинение выразило желание провести ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против Трампа, подчеркнул Смит.

Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.