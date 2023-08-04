МИД РФ уличил Запад в шантаже с целью настроить Армению против РФ

Западные страны прибегают к санкционному шантажу и пустым обещаниям с целью настроить Армению против партнерства с Россией. Об этом 4 августа заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Если же говорить о каких-то негативных моментах в отношениях с Ереваном, то они обусловлены в первую очередь непрекращающимися попытками стран Запада навредить российско-армянскому партнерству. В ход идут любые, в том числе абсолютно грязные, методы — санкционный шантаж, недобросовестная конкуренция, аморфные посулы и обещания, в которых, как гласит армянская пословица, «больше дыма, чем шашлыка», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом Гончар указал на положительные аспекты в коммуникации Москвы с Ереваном. Российско-армянское взаимодействие, уточнил он, плотно налажено в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на различных международных площадках, в том числе в ООН.

Также Гончар призвал к «мудрости армянских друзей», отметив, что на постсоветском пространстве много примеров последствий «дружбы» с западными странами.

«Со своей стороны настроены, как и прежде, решать все проблемные моменты в союзническом ключе в рамках прямого и откровенного диалога», — добавил он.

Ранее, 25 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым отметил готовность России всячески помогать в согласовании мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Министр подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы ко всем трехсторонним договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении относились с уважением.

До этого, 12 июля, министр экономики Армении Ваган Керобян на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге допустил, что товарооборот между Россией и Арменией может вырасти до 60% по итогам 2023 года. Он подчеркнул, что для Армении Россия является «торговым партнером номер один».

23 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с коллегами из стран Центральной Азии заявил, что Запад повторяет путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, пытаясь уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики бывшего СССР. Кроме того, он добавил, что США и западные страны оказывают давление на государства Центральной Азии с целью добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений — ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.