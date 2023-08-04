Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВО в нескольких районах

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) активизировались в нескольких районах Крыма рано утром 4 августа. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

В своем Telegram-канале он написал, что все потенциально опасные объекты были уничтожены, разрушений и пострадавших нет. Обстановку на местах контролируют сотрудники экстренных служб.

Ранее, 1 августа, стало известно, что в районе Кара-Кобы Севастополя сбили, предположительно, беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам губернатора города Михаила Развожаева, после падения устройство сдетонировало, из-за чего загорелись трава и кустарники.

30 июля, по данным министерства обороны РФ, была пресечена попытка украинских сил направить 25 дронов на территорию полуострова Крым.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 июля предупредила, что Москва оставляет за собой право дать бескомпромиссный ответ на террористические действия киевского режима. Она привела в пример серию недавних атак на гражданские объекты.

До этого, 17 июля, Украина предприняла попытку организовать очередной теракт на Крымском мосту. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два надводных беспилотника нанесли удары в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. В результате погибли два жителя региона — семейная пара. Их 14-летняя дочь была госпитализирована. 24 июля девочку выписали из больницы.