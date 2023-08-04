В Приморье рухнул автомобильный мост, когда по нему ехал автомобиль

Автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края рухнул во время движения по нему автомобиля. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, автомобиль упал в место разлома. В салоне находились два человека. При этом никто не пострадал.

«На место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор», — говорится в сообщении.

Накануне с эстакады на 74-м километре трассы М-4 «Дон» упали грузовик и легковой автомобиль. В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что грузовой автомобиль сначала врезался в легковушку, после чего обе машины свалились вниз. В результате пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.