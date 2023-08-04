Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения грузовика с двумя машинами на Новорижском шоссе в Красногорске. Об этом 4 августа сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия.

По предварительной информации, авария произошла на 31-м километре автодороги М-9 «Балтия». Водитель грузового автомобиля Iveco столкнулся с двумя транспортными средствами.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте работают экстренные службы.

Накануне сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане. По данным МВД, легковой автомобиль Dodge на скорости заехал под «КамАЗ».