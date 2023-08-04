Расчет ЗРК «Тор-М1» ЦВО прикрыл штурмовиков на краснолиманском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом 4 августа сообщили «РИА Новости» в Минобороны России.

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа в ходе боевой работы прикрыли действие штурмового подразделения от разведывательного БПЛА противника на краснолиманском направлении», — сказал он.

По информации представителя оборонного ведомства, расчет ЗРК после получения боевой задачи прибыл в ранее указанный район с целью прикрытия воздушного пространства. Российские военные успешно провели мониторинг обстановки и смогли предотвратить возможные угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Минобороны России показало, как экипажи Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар по минометным расчетам украинских боевиков на краснолиманском направлении.

Ранее, 1 августа, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что пункт управления и пункт временной дислокации ВСУ уничтожены ударами бомбардировщика Су-34 на купянском направлении.

31 июля экипажи штурмовых Су-25 ВКС РФ выполнили ракетные пуски с малых высот по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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