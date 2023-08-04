Гагин сообщил об инициативе ВС РФ в боях на артемовском направлении

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин 4 августа заявил, что инициатива в боях на артемовском направлении принадлежит российским силам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены покидать ранее занимаемые рубежи.

«Инициатива под Артемовском (украинское название — Бахмут. — Ред.) находится в наших руках, мы их (ВСУ. — Ред.) жестко бьем, они откатываются», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Гагин, на артемовском направлении ВСУ сконцентрировали значительную группировку, которую планомерно уничтожает российская артиллерия. При этом обстановка остается напряженной.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российские десантники на БМД-4М уничтожают украинских боевиков под Артемовском.

Накануне Гагин сказал, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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