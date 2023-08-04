Вооруженные силы (ВС) РФ завладели опорными пунктами, а также уничтожили более взвода пехоты из состава военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 4 августа ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка», — сказал он.

Помимо этого, как отметил начальник пресс-центра Западной военной группировки, российские военнослужащие ликвидировали два артиллерийских орудия, самоходную установку «Гвоздика» и буксируемую гаубицу «Мста-Б».

Накануне Зыбинский сообщил, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении. По его словам, в районе Берестового истребитель Су-34 ликвидировал передовой пункт управления, скопление живой силы и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии.

Ранее в этот день Минобороны России показало, как экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ на купянском направлении.

1 августа на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск продолжили наступление. Они стремятся занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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