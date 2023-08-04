Мятежники Нигера отменили введенный в стране комендантский час

Захватившие власть в Нигере мятежники объявили об отмене комендантского часа, который был введен 26 июля на территории республики после отстранения от власти президента Мохамеда Базума. Об этом 4 августа сообщил по национальному телевидению представитель совета полковник Амаду Абдраман.

«Национальный совет спасения родины объявляет об отмене комендантского часа, введенного с 26 июля 2023 года», — сказал он.

Накануне свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране.

Тогда же пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в настоящее время решение об остановке американского сотрудничества с Нигером в сфере безопасности не принималось. Также стало известно, что американское оборонное ведомство продолжает взаимодействовать с представителями Вооруженных сил Нигера, которые не участвовали в перевороте.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает крайне важным не допустить деградации обстановки в Нигере. Дипломат указала на необходимость организации национального диалога. Она также отметила, что угроза применения силы не будет способствовать урегулированию ситуации.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.